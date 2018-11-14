ترامب يعتزم تعيين الجنرال المتقاعد جون أبي زيد سفيرا لبلاده لدى السعودية

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيعين الجنرال المتقاعد جون أبي زيد سفيرا لبلاده لدى السعودية.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن تعيين أبي زيد يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية السعودية توترا على خلفية مقتل الصحافي، جمال خاشقجي،أوائل الشهر الماضي والحرب التي تقودها المملكة في اليمن.

يشار إلى أن أبي زيد، تولى سابقا رئاسة القيادة المركزية الأمريكية واضطلع بدور بارز في الحرب الأمريكية على العراق. (د ب أ)