ترامب يعتزم سحب آلاف الجنود من أفغانستان بحلول الخريف

قال ترامب الشهر الماضي إنه ليس لديه موعد مستهدف لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، لكنه أشار إلى أنه يرغب في أن يتم ذلك في أقرب وقت “معقول”.

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد الانتهاء من إعداد خطة لسحب 4100 من القوات الأمريكية في أفغانستان بحلول الخريف المقبل.

ونقلت الشبكة عن مصدرين في الإدارة الأمريكية (لم تسمّهما) القول إنه “بمقتضى الخطة، سيتم خفض حجم القوات الأمريكية في أفغانستان من 8600 إلى 4500 “.

والسبت، ناقش وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الخطة مع حلفاء بلاده داخل منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، علماً أن قرار سحب القوات ليس “نهائيا”.

والشهر الماضي، قال ترامب إنه ليس لديه موعد مستهدف لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، لكنه أشار إلى أنه يرغب في أن يتم ذلك في أقرب وقت “معقول”.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض “نريد أن نعيد قواتنا من أفغانستان ودول أخرى.. يمكننا أن نعود إذا اضطررنا لذلك”. وأوضح “حتى الآن، تقوم القوات الأمريكية في أفغانستان بأعمال شرطية وليس المستهدف أن نكون قوة شرطة”.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الجمعة، عن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين، وصفتهم بـ”المطلعين على الأمر”، قولهم إن “الجيش الروسي قدم مكافآت لمسلحين يرتبطون بحركة طالبان في أفغانستان، لقتل جنود تابعين للقوات الأمريكية وقوات التحالف الأخرى الموجودة هناك..”.

وقال المسؤولون إن “الولايات المتحدة تأكدت قبل أشهر من أن وحدة مخابرات عسكرية روسية ارتبطت بمحاولات اغتيال وعمليات سرية أخرى فى أوروبا تهدف لزعزعة استقرار الغرب، قد عرضت سرا مكافآت لهجمات ناجحة العام الماضي (بأفغانستان)”.

وأوضحوا أن “المتشددين الإسلاميين أو العناصر الإجرامية المسلحة المرتبطة بهم ارتباطا وثيقا يعتقد أنهم جمعوا بعض أموال المكافآت”.

ذكرت الصحيفة كذلك أنه تم قتل 20 أمريكيا في أفغانستان عام 2019، لكن لم يتضح ما هي عمليات القتل التي يُشتبه فيها.

وذكر المسؤولون أن نتائج الاستخبارات الأمريكية تم تقديمها لترامب، وناقش مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض المشكلة في اجتماع مشترك بين الوكالات أواخر مارس/ آذار الماضي.

وفي نفس السياق، وضع المسؤولون قائمة بالخيارات المحتملة للتعامل مع الأمر، بدءا بتقديم شكوى دبلوماسية إلى موسكو ومطالب بالتوقف، إلى جانب سلسلة متصاعدة من العقوبات وغيرها من الاستجابات المحتملة.

غير أن البيت الأبيض لم يأذن بعد بأي خطوة وفقا للمطلعين على الأمر.

وذكر المسؤولون أنهم عرفوا بهذه المعلومات خلال عملية استجواب لعناصر من طالبان تم إلقاء القبض عليهم.

ووقعت الحركة وواشنطن، بالدوحة في 29 فبراير/ شباط الماضي، اتفاقا في الدوحة يمهد الطريق وفق جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان تدريجيا، مقابل ضمانات من الحركة.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح حوالي 5 آلاف من سجناء طالبان، مقابل نحو 1000 أسير من الحكومة الأفغانية.

وتعاني أفغانستان حربا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة، يوم 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.

