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ترامب يعلن إحراز "تقدّم كبير" لحل الخلاف التجاري مع الصين

ترامب يعلن إحراز "تقدّم كبير" لحل الخلاف التجاري مع الصين
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