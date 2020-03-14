ترامب يعلن الأحد القادم "يوم وطني" للصلاة لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخصيص يوم الأحد 15 آذار/ مارس، يوما وطنيا للصلاة في الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة كورونا، حسب وسائل إعلام أمريكية.

ونشر ترامب تغريدة أعلن فيها ذلك قائلا، "إنه لشرف عظيم، أن أعلن أن يوم الأحد 15 مارس، هو اليوم الوطنى للصلاة"، مضيفا: "نحن دولة طوال تاريخنا نذهب إلى الله من أجل الحماية والقوة في مثل هذه الأوقات".

وتابع ترامب في تغريدة أخرى: "بغض النظر عن مكان وجودك، أنا أشجعك على الصلاة كفعل إيماني".

وأعلن ترامب، حالة الطوارئ الوطنية الجمعة بسبب فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي إنه أعلن الطوارئ، لإطلاق العنان "للقوة الكاملة للحكومة الاتحادية" كما حث الولايات الأمريكية على إقامة مراكز طوارئ للمساعدة في مكافحة الفيروس.

وأعلن ترامب لاحقا تعليق الرحلات البحرية التي تنطلق من الموانئ الأمريكية للخارج لمدة 30 يوما، تبدأ من منتصف ليلة الجمعة/السبت، بالتوقيت المحلي، وذلك بسبب فيروس "كورونا الجديد".

وقال ترامب في تغريدة له: "بطلب مني، وبدءا من منتصف الليل، وافقت (شركات) كارنفال، ورويال كاريبيان، ونورفيجيان، وإم إس سي، على تعليق رحلات السفن السياحية للخارج لمدة 30 يوما".

وكان ترامب قال صباح الجمعة، إن فحوص فيروس كورونا في الولايات المتحدة ستجرى على نطاق كبير قريبا، لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك.