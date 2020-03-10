ترامب يعلن عن إجراءات جذرية لتخفيف التداعيات الاقتصادية لكورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أنّه سيكشف خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء عن إجراءات “جذرية” يعتزم اتّخاذها للتخفيف من التداعيات الاقتصادية فيروس كورونا المستجدّ.

وقال ترامب للصحافيين “سأكون هنا بعد ظهر غد لأطلعكم على بعض الخطوات الاقتصادية التي نتّخذها والتي ستكون كبيرة” و”على نطاق واسع”.

وأوضح الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحافي عقده مع فريقه المولج إدارة الأزمة الناجمة عن تفشّي وباء كورونا أنّ الإجراءات التي سيعلن عنها الثلاثاء قد تتضمّن “اقتطاعات محتملة في الضرائب على الرواتب”، وهو أمر سيناقشه مع مسؤولي الكونغرس.

وشدّد ترامب في الوقت نفسه على أنّ الولايات المتحدة “لديها اقتصاد عظيم لكنّ هذا (الفيروس) أخذ العالم على حين غرّة وأعتقد أنّنا تعاملنا معه بطريقة جيدة جداً”.

من جهته قال وزير الخزانة ستيفن منوتشن الذي شارك في المؤتمر الصحافي إنّ “الولايات المتّحدة لديها الاقتصاد الأكثر متانة في العالم أجمع”، منوّهاً بالإجراءات الاقتصادية والتجارية التي اتّخذها الرئيس والتي “وضعت الاقتصاد الأمريكي في موقع جيّد جداً”. (أ ف ب)