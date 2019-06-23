ترامب يعلن فرض عقوبات إضافية "كبيرة" على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيفرض عقوبات إضافية “كبيرة” على إيران يوم الإثنين.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية. في ظل خطة أوباما المرعبة ، كانوا (الإيرانيون) في طريقهم للحصول على (سلاح) نووي خلال عدد قليل من السنوات، و(نظام) التحقق القائم غير مقبول”.

وأضاف “سنفرض عقوبات إضافية كبيرة على إيران يوم الاثنين”.

وتابع “أتطلع إلى اليوم الذي ترفع فيه العقوبات عن إيران وتصبح دولة مثمرة ومتمتعة بالرفاهية مرة أخرى”.