ترامب يعلن فرض عقوبات إضافية "كبيرة" على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيفرض عقوبات إضافية “كبيرة” على إيران يوم الإثنين.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية. في ظل خطة أوباما المرعبة ، كانوا (الإيرانيون) في طريقهم للحصول على (سلاح) نووي خلال عدد قليل من السنوات، و(نظام) التحقق القائم غير مقبول”.
وأضاف “سنفرض عقوبات إضافية كبيرة على إيران يوم الاثنين”.
وتابع “أتطلع إلى اليوم الذي ترفع فيه العقوبات عن إيران وتصبح دولة مثمرة ومتمتعة بالرفاهية مرة أخرى”.
Iran cannot have Nuclear Weapons! Under the terrible Obama plan, they would have been on their way to Nuclear in a short number of years, and existing verification is not acceptable. We are putting major additional Sanctions on Iran on Monday. I look forward to the day that.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٢ يونيو ٢٠١٩