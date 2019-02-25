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ترامب يقول إنه سعيد ما دامت كوريا الشمالية لا تجري اختبارات لأسلحة

ترامب يقول إنه سعيد ما دامت كوريا الشمالية لا تجري اختبارات لأسلحة
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