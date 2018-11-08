ترامب يقيل وزير العدل جيف سيشنز

جيف سيشنز

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير العدل في إدارته جيف سيشنز.

وأوضح ترامب في تغريدة على تويتر أن كبير موظفي البيت الأبيض سيحل محل سيشنز بصورة مؤقتة.

ودأب ترامب على انتقاد وزير العدل، الذي كان عضواً في مجلس الشيوخ ومن أول مؤيدي ترشح ترامب للرئاسة.

وكتب ترامب في تغريدته "نشكر وزير العدل جيف سيشنز على خدماته، ونتمنى له التوفيق".

وفقد ترامب الثقة في وزير عدله بعد أن نأى سيشنز بنفسه عن مهمة التحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وسمح لنائبه رود روزنشتاين بتولى التحقيق.

وقال سيشنز في خطاب استقالته "سيدي الرئيس، بناء على طلبك أقدم استقالتي".

وأضاف "أهم ما في الفترة التي توليت فيها منصبي هو الحفاظ على القانون"، وقدم شكره للرئيس.

ولطالما انتقد الرئيس الأمريكي وزير العدل منذ أن سحب يده من التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية في مارس/آذار 2017.

ويبحث المستشار الخاص روبرت مولر عن أدلة على وجود تواطؤ محتمل بين حملة ترامب الرئاسية وموسكو.

وأدى التحقيق الواسع النطاق - الذي أشرفت عليه وزارة العدل - إلى سلسلة من التهم الجنائية ضد العديد من الأشخاص المرتبطين بترامب.

وفي يوليو/تموز 2017، قال ترامب لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه " لم يكن ينبغي على سيشنز أن ينأى بنفسه عن التحقيق، وإذا كان يريد ذلك، فكان عليه إبلاغي قبل توليه المنصب وكنت قد اخترت شخصاً آخر".

وكان سيشنز انسحب من التحقيق بصورة طواعية بعد أن اتهمه الديمقراطيون بعدم الكشف عن اتصالاته مع السفير الروسي خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ.

وفي وقت لاحق، قال المدعي العام إنه نسي تلك الاجتماعات التي جرت خلال حملة ترامب الانتخابية.

وعمد ترامب على التقليل من قيمة سيشنز في الكثير من المناسبات، ووصفه بأنه "ضعيف جداً" و"مزعج".