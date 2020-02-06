ترامب يلتقي المعارض الفنزويلي خوان غوايدو في البيت الأبيض

التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، المعارض الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه في وقت سابق رئيساً مؤقتاً للبلاد.

ووفق ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، جرى اللقاء في البيت الأبيض، حيث حرص ترامب على استقبال غوايدو عن البوابة الرئيسية.

وكان من المفترض أن يدلي الطرفان بحديث قبيل اللقاء، لكن تم إلغاؤه بالدقيقة دون إبداء أية أسباب، وجرى اللقاء الثنائي بينهما بعيدا عن وسائل الإعلام.

وحضر اللقاء عدد من السياسيين الأمريكيين في مقدمتهم، مايك بنس، نائب ترامب.

ومنذ 23 يناير/كانون الثاني 2019، تشهد العلاقات الأمريكية الفنزويلية توترا، تطور إلى قطع علاقات، إثر دعم واشنطن رئيس البرلمان خوان غوايدو، في تولي الرئاسة مؤقتا بدل الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب. (الأناضول)