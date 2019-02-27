ترامب يلتقي كيم في مستهل القمة الثانية

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي يوم الأربعاء في ثاني لقاء قمة بينهما، وذلك بعد ثمانية أشهر من تعهدهما بالعمل من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات.

وصافح ترامب كيم أمام صف من أعلام بلديهما في فندق متروبول بالعاصمة الفيتنامية هانوي. ومن المقرر أن يجريا مباحثات ثنائية تستغرق 20 دقيقة يعقبها تناول العشاء مع مساعديهما.

وقال الرئيس الأمريكي إنه والزعيم الكوري الشمالي ”سيحاولان جاهدين الخروج بنتيجة ما“ بشأن نزع السلاح النووي ثم جعل كوريا الشمالية قوة اقتصادية.

وأضاف ترامب في تغريدة أنه يعتقد أن الصين وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية ستساعد في هذا المسعى، ورفض الانتقادات المتعلقة بنواياه بشأن بيونجيانج ووصفها بأنها تقارير خاطئة وتخمينات.