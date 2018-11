قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على الولايات المتحدة تشكيل شبكتها الإعلامية الخاصة "حتى نظهر للعالم" من نحن في تلميح لتأسيس قناة تنافس شبكة "سي أن أن" التي يهاجمها دائما.

وجاء حديث ترامب في معرض توجيهه انتقادات لشبكة "سي أن أن" التي قال إنها "تقدم الولايات المتحدة بطريقة غير عادلة وخاطئة".

وغرد ترامب على تويتر بخصوص هذا الموضوع، قائلا: "على الرغم من أن عمل قناة "سي إن إن" في الولايات المتحدة ليس هو الأفضل بحسب الدراسات الأخيرة، وليس لديهم منافسة قوية في الإعلام العالمي. فإن القناة هي صوت أمريكا الخادع وغير الصادق. لهذا يجب فعل شيء ومن بين الأمور المطروحة إنشاء قناة أمريكية عالمية لإظهار مدى عظمة الولايات المتحدة في العالم".

ويناصب ترامب شبكة "سي أن أن" العداء منذ اليوم الأول لدخوله البيت الأبيض في كانون ثاني/ يناير 2017 وأطلق خلال رئاسته العديد من التصريحات المهاجمة لها ويصفها دائما بأنها "تنشر أخبارا زائفة".

ومؤخرا وقعت مشادة كلامية بين ترامب ومراسل الشبكة لدى البيت الأبيض جيم أكوستا بعد أسئلة وجهها بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية ليلغي ترامب إذن دخوله البيت الأبيض لكن المراسل عاد بقوة قرار قضائي.

