ترامب يلوح بقطع العلاقات مع الصين على خلفية أزمة كورونا

قال ترامب "هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن نقوم بها. يمكننا قطع كل علاقة" مع الصين.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه لا يرغب في التحدث "في الوقت الحالي" إلى نظيره الصيني شي جينبينغ، قائلاً إن موقف بكين خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجدّ "خيّب أمله".

وأضاف ترامب عبر قناة "فوكس بزنس"، "لدي علاقة جيدة جداً (معه) لكن في الوقت الحالي لا أريد التحدث إليه".

وعند سؤاله عن التدابير الانتقامية التي قد يتخذها، تهرب من الإجابة لكنه قال "هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن نقوم بها. يمكننا قطع كل علاقة" مع الصين.

وسأل "إذا فعلنا ذلك، ماذا سيحدث؟" مضيفاً "سنوفّر 500 مليار دولار إذا قطعنا كل علاقة" مع الصين.

ومنذ أسابيع، يتهمّ الرئيس الأميركي السلطات الصينية بأنها أخفت حجم الوباء الذي ظهر في أواخر العام 2019 في مدينة ووهان في وسط الصين بما سهّل تفشيه.

وتنفي بكين الأمر وتؤكد أنها أرسلت في أسرع وقت ممكن كل المعلومات إلى منظمة الصحة العالمية ودول أخرى من بينها الولايات المتحدة.

وأكد ترامب لـ"فوكس بزنس" أن الصينيين "كان بامكانهم وقف" تفشي الوباء.

