ترامب ينام خلال ترحيب الملكه به ويستغل المؤتمر الصحفي ليشتم عمدة لندن

استغل الرئيس الاميركي دونالد ترامب فرصة المؤتمر الصحفي مع رئيسة الحكومة البريطانية المستقيلة تيريزا ماي، ليكيل الشتائم والسباب على عمدة لندن

ووصف ترامب، الثلاثاء، عمدة لندن صادق خان بـ"السلبي وغير النبيه"، وقال ان الجريمة ارتفعت في عهده وهو شخص فاشل ولم يقم يعمله بشكل جيد، وعليه التركيز على وظيفته.

وتعد هذه الانتقادات اللاذعة في إطار صدام طويل بين الرجلين، حيث هاجم الرجلان أحدهما الآخر لفظيا أكثر من مرة منذ أصبح خان أول عمدة مسلم للندن عام 2016، وانتقد الأخير مقترح ترامب بفرض حظر على سفر مواطني عدة دول ذات أغلبية مسلمة للولايات المتحدة.

وقبيل وصوله إلى بريطانيا، أثار ترامب خلافا مع رئيس بلديتها، وغرد عبر تويتر، واصفا خان بأنه "فاشل تماما"، و"متبلد الحس" وإن أداءه كعمدة "مروع". واتهمه من قبل بعدم بذل ما يكفي من جهد لمنع الهجمات الإرهابية في لندن.

ترامب ينام خلال خطاب الملكة التي ترحب به

الى ذلك لم يستطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمالك نفسه، فغلب عليه النعاس بينما كانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تلقي خطابا ملكيا بمناسبة زيارة الرئيس وعدد من أفراد عائلته إلى المملكة المتحدة.

فخلال مشاركة الرئيس الأمريكي في مأدبة بقصر بكنغهام ضمن زيارة أحد أهدافها التأكيد على العلاقات الاقتصادية بين أمريكا وبريطانيا، التقطت عدسات الكاميرا الرئيس ترامب وقد غلبه النعاس، وظهر وهو يغمض عينيه مرارا قبل أن يستجمع قواه ويصحو تجنبا للإحراج.

The President of the United States, Donald Trump, falling asleep as Her Majesty The Queen delivers her State banquet speech...pic.twitter.com/EdXh15XMre — Benjamin Wareing (@BenjaminWareing) ٣ يونيو ٢٠١٩

خلاف في التعامل مع ايران

في الاثناء وخلال المؤتمر الصحفي قالت تيريزا ماي: "اليوم ناقشنا مجددا أهمية العمل المشترك بين بلدينا للرد على نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وكذلك لضمان منعها من إمكانية امتلاك السلاح النووي".

وأكدت ماي، بهذا الصدد وجود اختلاف في الرأي بين بريطانيا والولايات المتحدة فيما يخص الاتفاق النووي المبرم بين المجتمع الدولي وطهران عام 2015، مؤكدة تمسك لندن بهذا الاتفاق. لكنها خففت من خطورة هذا الاختلاف قائلة: "وعلى الرغم من اختلاف الأساليب التي يفضلها كل منا لحقيق ذلك، فقد قلت سابقا إن بريطانيا تؤيد الصفقة النووية، إلا أنه من الواضح أن دولتينا تريدان الوصول إلى الهدف نفسه".

وشددت ماي على أن بريطانيا تبذل جهودها لتفادي تصعيد التوتر مع إيران، مشيرة مع ذلك إلى أهمية أن تنفذ طهران التزاماتها بموجب "الصفقة النووية".