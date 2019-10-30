ترامب ينشر صورة مركّبة تظهره يقلد ميدالية لكلب شارك بعملية البغدادي

يظهر ترامب في الصورة الساخرة التي نشرها عبر “تويتر”، وهو يقلد ميدالية للكلب “كونان” الذي أصيب أثناء مطاردة البغدادي.

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، صورة “مركّبة” لتكريم كلب شارك في عملية القوات الأمريكية الخاصة التي أسفرت عن مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم “الدولة” الإرهابي.

ويظهر ترامب، في الصورة الساخرة التي نشرها عبر “تويتر”، وهو يلف ميدالية ذات شريط أزرق حول رقبة كلب الجيش الأمريكي “كونان” المبتسم، الذي أصيب أثناء مطاردة البغدادي.

وكتب ترامب، “بطل أمريكي!”، في تعليق أسفل الصورة التي نشرتها في الأصل صحيفة “ديلي واير”.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الكلب طارد البغدادي في نفق مسدود، حيث حاول زعيم “الدولة” الفرار من القوات الأمريكية أثناء اقتحام مخبئه في إدلب، شمال شرقي سوريا، مساء السبت، قبل أن يُفجر البغدادي سترة ناسفة، ما أسفر عن مقتله.

وأشار مسؤولو وزارة الدفاع (بنتاغون) أن كونان، تعافى وعاد بالفعل إلى العمل.

والأحد، أعلن ترامب، مقتل البغدادي، في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، شمال غربي سوريا، وبالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.

