ترامب ينفي التفكير في اختيار جيم ويب وزيرا للدفاع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز يفيد بأنه يدرس اختيار السناتور الديمقراطي السابق جيم ويب وزيرا للدفاع “نبأ كاذب”.

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول لم تنشر اسمه القول إن مايك بنس نائب الرئيس وميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض تواصلا مع ويب. وقالت إن من وصفته بأنه مسؤول كبير بوزارة الدفاع أكد أن اسم ويب يتم تداوله في البيت الأبيض.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “أنا متأكد من أنه رجل جيد، لكنني لا أعرف جيم ولم أقابله قط… باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع، يقوم بعمل رائع!”.

واستقال جيمس ماتيس من منصب وزير الدفاع بعد قرار ترامب المفاجئ سحب كل القوات الأمريكية من سوريا ونصف القوة الأمريكية في أفغانستان وقوامها 14 ألفا. (رويترز)

