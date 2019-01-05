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ترامب ينفي التفكير في اختيار جيم ويب وزيرا للدفاع

ترامب ينفي التفكير في اختيار جيم ويب وزيرا للدفاع
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