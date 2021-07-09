ترامب ينوي مقاضاة مواقع التواصل الاجتماعي

تقدم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشكاوى جماعية ضد مجموعات “فيسبوك” و”تويتر” و”جوجل” ورؤسائها، متهمًا إياهم بممارسة “رقابة غير قانونية ومخالفة الدستور.

ويعتقد “ترامب” ان سيكسب الدعاوى التي تأتي عقب إقصائه من شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى، بعد هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس “الكابيتول”، لافتًا إلى أن تلك الشبكات، منحت سلطة استثنائية لمجموعات التكنولوجيا العملاقة، وأنها ربما خرجت عن السيطرة حين حظرت رئيس الولايات المتحدة أثناء ولايته من على منصاتها.

وفي المقابل؛ قلّل قانونيون من احتمال كسب “ترامب” أي دعوى بهذا الخصوص، معتبرين أنها عملٌ دعائيٌ، لا أكثر.