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ترامب يهاجم الديموقراطيين مع فتح تحقيقات ضده بمجلس النواب

ترامب يهاجم الديموقراطيين مع فتح تحقيقات ضده بمجلس النواب
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