ترامب يوجه رسالة تهنئة للمسلمين بمناسبة عيد الفطر

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بحلول عيد الفطر، متمنيا أن يقضوا عيد فطر سعيدا.

وقال ترامب، في رسالة وجهها لجميع المسلمين، “بينما يحتفل المسلمون بعيد الفطر، نأمل أن يجدوا الراحة والقوة والشفاء في الصلاة والعبادة”، حسب بيان صادر عن مكتب الرئيس الأمريكي، السبت.

وأضاف “أتقدم أنا، والسيدة الأولى ميلانيا بأحر التهاني للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم، بحلول عيد الفطر بعد قضائهم شهرا من الصوم والصلاة والتأمل”.

وتابع ترامب “على مدى الأسابيع والأشهر الماضية، قاتلنا فيروس كورونا (كوفيد-19) بالاعتماد على إيماننا وعائلتنا وأصدقائنا للمساعدة في إرشادنا خلال هذه الأوقات غير المسبوقة. نتذكر الآن أكثر من أي وقت مضى السلام المطمئن، والارتقاء بالحب، والصحبة المشجعة التي يجلبها الدين إلى حياتنا”.

واختتم رسالته قائلا “أفضل تمنياتنا بعيد الفطر.. مبارك وسعيد”.

ويبدأ عيد الفطر، الأحد، وسط إجراءات مشددة في كثير من الدول، في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19). (الأناضول)