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ترامب يحمّل الديمقراطيين مسؤولية وفاة طفلين مهاجرين بأمريكا

ترامب يحمّل الديمقراطيين مسؤولية وفاة طفلين مهاجرين بأمريكا
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