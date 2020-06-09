تركيا: أوامر باعتقال 275 من أفراد الجيش للاشتباه في صلتهم بغولن

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن سلطات البلاد أمرت باعتقال 275 من أفراد الجيش للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين فتح الله غولن الذي تقول أنقرة إنها دبرت الانقلاب الفاشل عام 2016.

وقالت الوكالة إن الشرطة نسقت لعمليتها من مدينة إزمير بغرب البلاد واستهدفت أناسا في 22 إقليما، مضيفة أن الشرطة اعتقلت بالفعل 145 من المشتبه بهم.

وحسب الوكالة، فإنه يعتقد أن المشتبه بهم تواصلوا مع أتباع غولن الآخرين عن طريق الهواتف العمومية وحصلوا على امتيازات للالتحاق بالكليات العسكرية ويعتقد أن معظمهم لا يزالون في الخدمة

وأفادت مصادر أمنية بأن الشرطة اعتقلت 16 من أفراد الجيش في عملية منفصلة بمدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا مطلع الأسبوع، مضيفة أن محكمة محلية أمرت بحبس ستة منهم اليوم الثلاثاء انتظارا للمحاكمة وأخلت سبيل العشرة الآخرين.

وقالت شرطة اسطنبول إن الادعاء أمر باعتقال 44 من أفراد الجيش، بينهم ضابط برتبة رائد وثلاثة برتبة ملازم، بالإضافة إلى أطباء ومدرسين. وأضافت أن 33 شخصا اعتقلوا بالفعل في العملية التي امتدت في ثمانية أقاليم.

ووفقا لـ"لأناضول" فإن الشرطة اعتقلت كذلك 25 من 32 مشتبها بهم من القوات الجوية في إطار عملية أخرى، وإن أوامر اعتقال صدرت لثمانية أشخاص من قوات الأمن منهم عقيد.

وانتقد حلفاء تركيا في الغرب نطاق إجراءات الملاحقة لكن تركيا دافعت عن الإجراءات بوصفها ردا ضروريا على التهديد الأمني.

ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان أنصار غولن منذ سنوات بإقامة "دولة موازية" من خلال التسلل في صفوف الشرطة والقضاء والجيش وغيرها من مؤسسات الدولة.

وتحتجز السلطات نحو 80 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب انتظارا لمحاكمتهم وصدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من موظفي الدولة وأفراد الجيش وغيرهم