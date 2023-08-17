تركيا تبني قاعدة بحرية في ميناء الخمس شرق طرابلس

تكشف تقارير إعلامية تركية أن تركيا تعمل على بناء قاعدة بحرية في ميناء الخمس، الواقع شرق العاصمة الليبية طرابلس، بعد استئجارها للميناء لمدة طويلة.

وحتى الآن لم تصدر السلطات التركية أي تعليق رسمي بشأن هذه التقارير.

وكانت وسائل الإعلام التركية قد ذكرت سابقًا أن وزارة الدفاع الوطني قامت باستئجار ميناء الخمس على الساحل الليبي لمدة 99 عامًا. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي تركيا لتعزيز تأثيرها في منطقة شرق المتوسط، وتعزيز سيطرتها على المياه الإقليمية، وضمان أمان الملاحة البحرية.

تفيد التقارير أن تركيا تنوي استخدام القاعدة لنشر طائرات مسيرة محلية الصنع ومنظومات دفاع جوي.

يُتوقع أن يتم توقيع اتفاق إيجار الميناء خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طرابلس، ولكن لم يتم تحديد تاريخ الزيارة بعد.