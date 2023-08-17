بالفيديو.. تعرف على أكبر صفقة عسكرية تقوم بها "اسرائيل"

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الخميس عن الموافقة الأمريكية على صفقة بيع منظومة الدفاع الصاروخي "آرو-3" لألمانيا، وذلك في أكبر صفقة عسكرية تقوم بها إسرائيل.

وأشارت الوزارة في منشور على منصة X –تويتر سابقا-، إلى أن قيمة هذه الصفقة تبلغ 3.5 مليار دولار، مما يجعلها الأكبر في تاريخ إسرائيل في مجال الدفاع.

تم تصميم منظومة "آرو-3" للقدرة على اعتراض الصواريخ البالستية خارج الغلاف الجوي للأرض.

The US government has approved the historic procurement of the Arrow 3 defense system to Germany. The IMOD, German Federal MOD and Israel Aerospace Industries will sign the landmark $3.5 billion defense agreement, marking Israel’s largest ever defense deal. 🚀🇮🇱🇺🇸🇩🇪 pic.twitter.com/OMcGkUk3f5 August 17, 2023

وتبرز هذه المنظومة كأحدث تقنيات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، حيث تمتد من القبة الحديدية التي تعترض الصواريخ قصيرة المدى، إلى منظومة "آرو-3" القادرة على تدمير الرؤوس الحربية غير التقليدية على ارتفاع آمن.

من المقرر أن تحصل القوات الجوية الألمانية على منظومة "آرو-3" في الربع الرابع من عام 2025.

אירוע היסטורי שמעיד על עוצמתה של מדינת ישראל 🇮🇱



הגנה על גרמניה עם מערכת "חץ 3" + צפי להכנסות של 3.5 מיליארד (!) דולר



היום הממשל האמריקאי אישר את המכירה ✅



רכישת המערכת אושרה ע"י גרמניה ✅



צפי חתימת חוזה מלא - נובמבר 23 ✅



ברכות לכל השותפים בפיתוח התעשייה והבטחון הישראלי 🚀 pic.twitter.com/rlTRE3t7dB — Bondisrael (@Bondisrael_) August 17, 2023

وتأتي هذه الصفقة ضمن إطار مشروع "يورو سكاي شيلد" الذي أطلقه المستشار الألماني أولاف شولتس في أكتوبر 2022، ردًا على الأحداث في أوكرانيا وتصاعد التوترات الإقليمية.

