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بالفيديو.. تعرف على أكبر صفقة عسكرية تقوم بها "اسرائيل"

تاريخ النشر: 17 آب / أغسطس 2023 - 08:03
منظومة الدفاع الصاروخي الاسرائيلية "آرو-3"

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الخميس عن الموافقة الأمريكية على صفقة بيع منظومة الدفاع الصاروخي "آرو-3" لألمانيا، وذلك في أكبر صفقة عسكرية تقوم بها إسرائيل.

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وأشارت الوزارة في منشور على منصة X –تويتر سابقا-، إلى أن قيمة هذه الصفقة تبلغ 3.5 مليار دولار، مما يجعلها الأكبر في تاريخ إسرائيل في مجال الدفاع.

تم تصميم منظومة "آرو-3" للقدرة على اعتراض الصواريخ البالستية خارج الغلاف الجوي للأرض.

وتبرز هذه المنظومة كأحدث تقنيات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، حيث تمتد من القبة الحديدية التي تعترض الصواريخ قصيرة المدى، إلى منظومة "آرو-3" القادرة على تدمير الرؤوس الحربية غير التقليدية على ارتفاع آمن.

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من المقرر أن تحصل القوات الجوية الألمانية على منظومة "آرو-3" في الربع الرابع من عام 2025.

وتأتي هذه الصفقة ضمن إطار مشروع "يورو سكاي شيلد" الذي أطلقه المستشار الألماني أولاف شولتس في أكتوبر 2022، ردًا على الأحداث في أوكرانيا وتصاعد التوترات الإقليمية.
 

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