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مقتل 15 طفلا احتموا بمدرسة بالغوطة وتركيا تحقق بعمليات النهب بعفرين

مقتل 15 طفلا احتموا بمدرسة بالغوطة وتركيا تحقق بعمليات النهب بعفرين
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