تركيا تدخل مرحلة الصمت الانتخابي عشية اقتراع حاسم سيحدد مصير اردوغان

بدأت عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي السبت، مرحلة الصمت الانتخابي في تركيا، وذلك عشية اقتراع حاسم سيحدد مصير الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي يواجه منافسة قوية من مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

وتقرر التوجه الى هذه الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد ان لم يتمكن اي من اردوغان المنتهية ولايته والمرشحون الاخرون من حسم النتيجة في الدورة الاولى التي جرت قبل اسبوعين.

وفي الدورة الأولى حصل الرئيس التركي على 49,5 في المئة من الاصوات، متقدما بخمس نقاط على الاشتراكي الديموقراطي أوغلو الذي حاز على 45 في المئة.

وذهبت نسبة 5,2 في المئة الباقية من الأصوات الى المرشح القومي المتشدد سنان أوغان الذي اعلن قبل ايام دعمه لاردوغان، وناشد ناخبيه التصويت للرئيس المنتهية ولايته في الجولة الثانية.

ونال المرشح الرابع محرم انجه عن "حزب الوطن" اقل من نصف بالمئة من الاصوات.

خيبة.. وأمل

وشكلت نتيجة الدورة الاولى خيبة امل لمعسكر اردوغان الذي كان يتوقع فوزا حاسما وبفارق كبير يمكنه من الاستمرار في المنصب 5 سنوات اخرى.

هناك شبه اجماع هذه المرة على ان اردوغان (69 عاما) هو الأوفر حظا للفوز في مواجهة كيليتشدار أوغلو (74 عاما).

مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو

ومن المقرر ان تفتح مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة الثامنة صباحا يوم الاحد، على ان تستمر عمليات الاقتراع حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

ويتوقع ان يبدأ ظهور النتائج عقب الفوز مباشرة في ظل تنافس مرشحين اثنين فقط، خلافا للدورة السابقة التي كان فيها اربعة مرشحين.

اتهامات للاعلام

يقول اردوغان ان الأزمة الاقتصادية وتداعيات زلزال 6 شباط/فبراير المدمر انهكته لدرجة تسببت في عدم حصوله على النتيجة المريحة التي كان يأملها.

ومنذ انتهاء الدورة الاولىن حاول اوغلو، الذي خاض الانتخابات كمرشح تحالف من ستة احزاب معارضة تنتمي الى طيف واسع من اليمين القومي وصولا الى اليسار، حشد وتعبئة مؤيديه بما يشمل اليمين، لكن عبثا.

وبعكس اردوغان الذي كان حاضرا في كل مكان، تحتم على أوغلو استنفاد طاقته من اجل ايصال صوته للناخبين في أنحاء البلاد، علما ان منظمة "مراسلون بلا حدود" اتهمت التلفزيون الحكومي "تي ار تي" بمحاباة الرئيس المنتهية ولايته.

وقالت المنظمة ان التلفزيون منح اردوغان وقت بث بلغ ستين ضعفا عما اتاحه لاوغلو. وصراحة اتهم الاخير هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرسمية بفعل ذلك "بأمر من إردوغان".

ومن جانبه، قال اردوغان ان حملته تتعرض للشيطنة من قبل وسائل الاعلام الغربية التي المح الى مساندتها منافسه اوغلو.