تركيا تدعو قوات حفتر لإطلاق مواطنيها المحتجزين في ليبيا فورا

دعا المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إلى إخلاء سبيل فوري للمواطنين الأتراك الستة، المحتجزين من قِبل قوات اللواء المتقاعد في ليبيا خليفة حفتر.

وأوضح جليك في تغريدة على تويتر، أن ميليشيات حفتر أثبتت عدم قانونيتها مجددا من خلال اختطاف المواطنين الأتراك بطريقة قُطّاع الطرق.

وأضاف جليك قائلا: “الشعب التركي والليبي إخوة، وهذه الأخوة لها جذور عميقة وستستمر إلى الأبد، ونسعى دائما لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا وتركيا إلى جانب كل من يريد الاستقرار والسلام لهذا البلد”.

واردف قائلا: “صداقة تركيا بعيدة عن المصالح والاستغلال، وهذه الصداقة تستند إلى القيم الانسانية الحقيقية، ويجب على الجميع ألّا يختاروا الخصام مع تركيا”.

وحذّرت تركيا، في وقت سابق، قوات حفتر، بأنها ستكون “هدفًا مشروعًا” إذا لم تفرج فورًا عن المواطنين الأتراك المحتجزين لديها وعددهم 6 وليس 2 كما زعم جيش حفتر.

وقالت الخارجية التركية في بيان، الأحد، إن “احتجاز 6 من مواطنينا على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة”. (الأناضول)