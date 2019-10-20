تركيا ترد على "العفو الدولية": لم نرتكب جرائم حرب شمال سوريا

أكدت تركيا رفضها القاطع لاتهامات منظمة العفو الدولية لها بارتكاب جرائم حرب في شمال سوريا، ووصفت الخارجية التركية اليوم الأحد اتهامات المنظمة لها بأنها جزء من حملة تشهير تستهدف الحرب التي تخوضها تركيا ضد الإرهاب.

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا يوم الجمعة، اتهمت فيه الجيش التركي وحلفاءه بقتل مدنيين وإلحاق إصابات بهم في “هجمات لا تعرف الرحمة على مناطق سكنية” خلال التوغل العسكري التركي في شمال شرق سوريا.

وقالت الخارجية التركية إن العملية تستهدف فقط مواقع ومخابئ وحدات حماية الشعب الكردية، وإن القوات التركية تتخذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لضمان عدم إلحاق الأذى بالمدنيين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علّق الجمعة على الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم حرب في سوريا، بالقول إن بعض المسلحين الموالين لتركيا تورطوا في أخطاء ووعدوا بعدم تكرارها.

ورغم إعلان وقف رسمي لإطلاق النار بين القوات التركية والكردية، فإن الجانبين يتبادلان الاتهامات بخرقها