تركيا تستدعي السفير الأميركي بسبب إعجاب بمنشور على تويتر

ضغطت السفارة الاميركية على الإعجاب بتغريدة لأحد الشخصيات الموالية لفتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بالمسؤولية عن المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عام 2016.

أفادت وكالة “بلومبرغ” للأنباء بأن تركيا استدعت الأحد السفير الأمريكي، وذلك على خلفية إعجاب الحساب الرسمي للسفارة على موقع تويتر بمنشور على الموقع نفسه.

وكانت السفارة اعتذرت الليلة الماضية عن الإعجاب بالمنشور، وقالت إن الأمر حدث “بطريق الخطأ”، وأعربت عن أسفها لهذا الخطأ.

وكانت السفارة ضغطت على الإعجاب بتغريدة لأرغون باباهان، وهو أحد الشخصيات الموالية لفتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بالمسؤولية عن المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عام 2016.

وسخر باباهان، وهو فار من تركيا، في التغريدة من زعيم حزب “الحركة القومية” دولت بهتشالي الذي يعاني من وعكة صحية والمتحالف مع الرئيس رجب طيب أردوغان. وكتب باباهان: “فليستعد الشعب التركي لمرحلة سياسية بدون بهتشالي”.

