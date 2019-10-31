تركيا تسلم سوريا 18 جنديا أسرتهم في معارك رأس العين

تسلمت دمشق من أنقرة الخميس، 18 من عناصر الجيش السوري الذين كانت القوات التركية أسرتهم خلال مواجهات بين الجانبين في شمال سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام تسلمت من تركيا 18 أسيرا عبر معبر الدرباسية، في عملية وثقها فيديو نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل المرصد عن مصدر قوله إن تركيا لم تتعامل مع الأسرى وفقا "للاتفاقيات والقوانين الخاصة بالأسرى، حيث إن جميعهم نقلوا إلى سوريا دون مداواتهم أو تقديم الإسعافات الأولية لهم".

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية قالت الأربعاء، إن قوات الجيش اشتبكت مع قوات تركية قرب مدينة رأس العين الحدودية.

ولم تقدم وسائل الإعلام تفاصيل، لكن مسلحين من المعارضة السورية تدعمهم أنقرة، قالوا إن اشتباكات متقطعة وقعت في الأيام القليلة الماضية مع قوات سورية إلى الجنوب من المدينة التي انتزعت تركيا السيطرة عليها من مقاتلين أكراد سوريين في وقت سابق من الشهر.

وأججت المواجهات هواجس اشتعال العنف من جديد في شمال شرق سوريا بعد إبرام أنقرة وموسكو اتفاقا قبل أسبوع وافقت روسيا بموجبه على إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية مسافة 30 كيلومترا على الأقل إلى الجنوب من الحدود بحلول مساء يوم الثلاثاء.

وتحركت قوات النظام السوري في إطار الاتفاق شمالا، بموافقة المقاتلين الأكراد، للتمركز في مواقع قرب الحدود، وهي منطقة لم تسيطر عليها دمشق منذ بدايات قبل نحو ثمانية أعوام ونصف العام.

