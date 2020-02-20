تركيا تطلب من واشنطن نشر صواريخ باتريوت على حدودها مع سوريا

طلبت تركيا من واشنطن نشر بطاريتين من منظومة باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي على حدودها الجنوبية لتمكينها من التصدي لأي هجمات في المستقبل من جانب القوات السورية بدعم من القوات الجوية الروسية، وفقا لمسؤول تركي رفيع المستوى في أنقرة.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قتل أكثر من اثني عشر من القوات التركية في مراكز مراقبة في محافظة إدلب شمال غرب سورية في الوقت الذي تسعى فيه القوات الحكومة السورية وحليفتها الروسية لسحق آخر اكبر جيب للمعارضة للنظام السوري.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن المسؤول المطلع على سياسة تركيا في سوريا، أنه يمكن أن تستخدم أنقرة طائرات حربية من طرازإف 16- لضرب الوحدات الموالية للنظام السوري في إدلب إذا تم نشر منظومة باتريوت في ولاية هاطاي الواقعة عند الحدود التركية لتوفير الحماية.

وتابع المسؤول،الذي طلب عدم تسميته، أن انقرة لم تتلق بعد ردا من الولايات المتحدة على الطلب ،الذي تم نقله الأسبوع الماضي إلى جيمس جيفري ، المبعوث الأمريكي لسورية.

ورفضت السفارة الأمريكية في انقرة التعليق على تصريحات المسؤول التركي.

