تركيا تعتقل فلسطينيا بتهمة "إهانة الليرة"- فيديو

تم اعتقال الفلسطيني محمد نادر بعد نشر فيديو لنفسه وهو يمسح أنفه بورقة نقد تركية قبل دفعه فاتورة الطعام في مطعم بإسطنبول.

أوقفت السلطات الأمنية التركية الجمعة، فلسطينيا يحمل الجنسية الإسرائيلية، بتهمة "إهانة الليرة التركية".

وأوقفت الشرطة التركية، المدعو "محمد نادر" بعد نشره فيديو على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهره فيه وهو يمسح أنفه بالعملة الورقية التركية قبل دفعه فاتورة الطعام بإحدى مطاعم إسطنبول.

وتم توقيف الشخص بالفندق الذي يقيم فيه بمنطقة بيشكطاش، لإهانته "رمزا لسيادة الدولة التركية".

وقالت وكالة انباء الاناصول انه بعد إتمام الإجراءات القانونية، ستسلم الشرطة المدعو لإدارة الهجرة، من أجل إتمام عملية ترحيله من البلاد.