تركيا تعيد 300 مرتزق سوري الى بلادهم

كشفت تقارير حقوقية موالية للمعارضة السورية ان السلطات التركية اعادت مجموعة من المرتزقة السوريين الذين ارسلتهم الى ليبيا للمشاركة في القتال الى جانب قوات السراج في وقت سابق

عودة 300 مرتزق سوري

واشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى وصول طائرة على متنها 300 مرتزق من الجنسية السورية نحو تركيا ومنها جرى نقلهم إلى سوريا، وذلك في إطار عملية إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية في حين يبلغ تعداد المقاتلين السوريين المواليين لتركيا والمتواجدين في ليبيا نحو 7000 سوري.

وكان المرصد السوري قد أفاد بأن قيادات الفصائل الموالية لأنقرة المتواجدة على الأراضي الليبية، قد بدأت بتسليم المقاتلين التابعين لهم رواتبهم الشهرية بعد الاستياء الكبير والتمرد الواسع من قبل “المرتزقة” هناك في الآونة الأخيرة، والذي جاء بعد تخفيضها وسرقة القيادات جزءا منها.

تسليم الرواتب بعد استياء

وأضاف المرصد أن القيادات حاولوا كسر التمرد بتسليم الرواتب التي تقدر بنحو 2500 ليرة تركي أي ما يعادل نحو 300 دولار أمريكي، كما أن هناك فصائل كالسلطان مراد وفرقة المعتصم هددوا عناصرهم في ليبيا بالتضييق على ذويهم ضمن منطقة “غصن الزيتون” وطردهم من المنازل المقيمين فيها، حال استمروا بالعصيان ولم يقبلوا بالوضع الراهن.

وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش قد كشفت عن بدء مغادرة عدد من المقاتلين الأجانب الأراضي الليبية.

مساعٍ لإخراج المزيد

وكانت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، قد أوضحت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أن الخبر صحيح، مشيرة إلى أن هناك مساعي لإخراج أعداد أكبر، وفق تعبيرها.

إلى ذلك شددت على أن الحكومة مازالت تعمل على تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة.