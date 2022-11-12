تركيا تعين سفيرا لها في "اسرائيل"

نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، مرسوم الرئيس رجب طيب أردوغان، بتعيين، شاكر أوزكان تورونلار، سفيرا لتركيا لدى إسرائيل.

وشغل تورونلار، في وقت سابق منصب سفير تركيا في فلسطين، قبل إصدار المرسوم الرئاسي الأخير، بتعيينه سفيرا لدى اسرائيل.

وينص المرسوم الرئاسي، الذي صدر بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية مع "اسرائيل"، على أن “شاكر أوزكان تورونلار، عضو المجلس الاستشاري للسياسة الخارجية، قد تم تعيينه سفيرا لتركيا لدى دولة إسرائيل بموجب المادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 3”.

يذكر أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قد صرح في وقت سابق، أن "انقرة" قررت تعيين سفير لها لدى إسرائيل واستعادة العلاقات الدبلوماسية.

وبعد سنوات من الخلافات، وتبادل طرد السفراء، بين تركيا و"اسرائيل"، عقب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2018، والذي ذهب ضحيته عشرات القتلى الفلسطينيين وأكثر من ألفي مصاب، أعلن البلدان في شهر أغسطس/ آب، عودة العلاقات الدبلوماسية بالكامل وإعادة تبادل السفراء.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في شهر سبتمبر/ أيلول، تعيين إيريت ليليان سفيرة لتل أبيب لدى أنقرة.

وفي مارس/ آذار الماضي، توجه الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ ، في زيارة إلى أنقرة، التقى خلالها بالرئيس أردوغان.