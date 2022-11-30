تركيا تغتال القيادية الكردية فاطمة أونور شمالي العراق

أفادت وسائل اعلام الاربعاء، بان الاستخبارات التركية تمكنت من اغتيال المسؤولة في استخبارات حزب العمال الكردستاني فاطمة أونور المعروفة ايضا باسم كندة مرعش، خلال "عملية خاصة" شمالي العراق.

وقالت وكالة أنباء الأناضول انه جرى تحييد المسؤولة الاستخبارية في حزب العمال الكردستاني المعارض فاطمة أونور في "عملية خاصة شمالي العراق".

واوضحت الوكالة ان الاستخبارات التركية نفذت عملية الاغتيال في منطقة سنجار شمالي العراق، بعد توصلها الى معلومات حول توجه أونور اليها من منطقة قنديل.

وبدا ان عملية الاغتيال قد تمت عبر استهداف مركبة كانت أونور تستقلها، حيث نشرت وسائل الاعلام التركية صورا تظهر المركبة وقد اشتعلت فيها النيران.

وحسب وكالة الاناضول، فقد كانت أونور انضمت الى حزب العمال الكردستاني اثناء اقامتها في بريطانيا في تسعينات القرن الماضي، حيث عملت لسنوات ضمن جناحه العسكري، قبل ان يتم تعيينها كمسؤولة في استخباراته عام 2016.

وقالت الوكالة ان أونور أشرفت على تأهيل عناصر التنظيم استخباراتيا، كما انها "مسؤولة عن تنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية، خاصة في محافظة السليمانية وريفها، شمالي العراق".

استهداف في العراق وسوريا

واعلنت تركيا “تحييد” العديد من مسؤولي حزب العمال الكردستاني منذ إطلاقها عملية لملاحقتهم بمناطق شمالي العراق في نيسان/ابريل الماضي، تحت مسمى عملية “المخلب- القفل​"

وتبع تلك العملية عملية اخرى اطلقتها القوات التركية الشهر الحالي، وهي عملية “المخلب- السيف"، والتي تستهدف مناطق سيطرة “قوات سورا الديمقراطية” التي يهيمن عليها الاكراد في سوريا، اضافة الى مواقع حزب العمال الكردستاني في العراق.

وحتى الان تقتصر العملية الاخيرة على الضربات الجوية، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى انه قد يتبعها عملية برية بهدف ”اجتثاث (الإرهابيين) من مناطق تل رفعت ومنبج وعين العرب” شمالي سوريا.

واطلقت تركيا عملية "المخلب- السيف"، ردا على التفجير الذي تعرضت له مدينة اسطنبول، وأسفر عن مقتل 6 اشخاص، وإصابة 81 آخرين بجروح.