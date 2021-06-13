تركيا تقصف قوات سوريا الديمقراطية ردا على استهداف المستشفى في عفرين

نفت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن مسؤوليتها عن الهجمات على مدينة عفرين.

قصف الجيش التركي الأحد، أهدافا في بلدة تل رفعت شمال سوريا؛ ردا على هجمات بالمدفعية أسفرت عن مقتل 14، وإصابة آخرين في بلدة عفرين القريبة، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.

وبحسب الوكالة، فإن القوات المسلحة التركية، التي لها تواجد كبير في شمال سوريا، قصفت ”أهدافا إرهابية في البلدة“.

واتهمت أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالمسؤولية عن الهجمات التي وقعت السبت، وشملت هجوما على مستشفى.

وخرج مستشفى الشفاء من الخدمة، عقب استهدافه .

ورصدت صور لوكالة الأناضول، حجم الدمار الذي حلّ بالمستشفى الذي تعرض للقصف بصواريخ غراد وقذائف مدفعية.

وقال مدير المستشفى إن الهجوم أدى إلى مصرع طبيبين وإصابة 5 عمّال. مؤكدا أن خدمات المستشفى كانت مقتصرة على المدنيين فقط، معتبرا أن استهدافه يشكل جريمة حرب.

ونفت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة التي تعمل تحت قيادة وحدات حماية الشعب الكردية، مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق، ”سنحاسب هؤلاء الجبناء عن كل قطرة دم يريقونها“.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، جماعة إرهابية ذات صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، ونفذت عمليات توغل في سوريا لدعم المعارضة السورية المسلحة لإبعادها عن الحدود التركية.

