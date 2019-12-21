تركيا تكشف عن دراسات حول "قناة اسطنبول"

كشفت وزارة النقل والبنى التحتية التركية، عن دراسات شاملة أجرتها في تخصصات مختلفة بين عامي 2011 و2019، فيما يتعلق بمشروع "قناة إسطنبول".

ونشرت الوزارة التركية رسمًا بيانًا عبر حسابها على "تويتر"، يتضمن معلومات حول الدراسات التي جرت بين عامي 2011 و2019.

وأوضحت أن الدراسات أجريت في تخصصات مختلفة تشمل تحليل الزلازل والتخطيط الحضري والاقتصاد والتراث الثقافي والبيئة وإدارة المرور.

وقالت إن الدراسات أجريت في 33 قسمًا بمشاركة نحو 200 أكاديمي من عدة جامعات، بينها "بوغاز إيجي" و"الشرق الأوسط التقنية"، و"إسطنبول التقنية".

وأكّدت الوزارة أن 57 مؤسسة ومنظمة أبدت رأيها بشأن تقييم الأثر البيئي وشاركت في الدراسات المذكورة المتعلقة المشروع.

وبيّنت أن تجارب مختبرية ومحاكاة أجريت من أجل المشروع في تركيا وفرنسا.

والحكومة التركية على وشك البدء بتنفيذ مشروع "قناة إسطنبول"، التي تربط بحري "مرمرة" و"الأسود" في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كم، بموازاة مضيق البوسفور.

وتهدف الحكومة من خلال المشروع إلى تخفيف حركة السفن عبر البوسفور، وفتح فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة، ومن المتوقع أن يعزز المشروع مكانة تركيا في مجال المعابر المائية.

عن الاناضول