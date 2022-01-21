تركيا تنوي تغيير اسمها

تنوي الحكومة التركية تغيير اسمها الرسمي المعتمد دوليا بالإنجليزية وذلك عن طريق تسجيل الاسم الجديد في الأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، حسبما افاد اكثر من مصدر في البلاد.

“Türkiye” بدلا من “Turkey”

وسترسل انقرة الى سجل الأمم المتحدة، الاسم الجديد الذي يتضمن حرف U باللغة الانجليزية حيث ان الحرف “Ü” قد يُسبب مشكلة كونة ليس من بين حروف الأبجدية اللاتينية، واسم “Türkiye” يعني تركيا، باللغة التركية فقط.

واشارت احدى المصادر الى ان أنقرة لم تُناقش مسألة حرف “Ü” مع الأمم المتحدة بعد، لكن المصدر كان متفائلا بإمكانية التوصل إلى حل، وفقا لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني.

وصرح بعض المراقبين بأن الحل قد يكمن في استخدام حرف “U” اللاتيني بدلا من حرف “Ü” التركي في الاسم الجديد.

بانتظار توقيت تغيير اسم تركيا

وفيما قال مسؤولٌ تركي انه “ما يزال التوقيت المحدد لتغيير الاسم قيد النظر بواسطة الحكومة، لكن العملية قائمة” فان متحدث باسم الأمم المتحدة اكد ان انقرة تواصلت معهم حول تغيير الاسم المحتمل.

وأضاف: “تواصلت بعثة تركيا الدائمة مع دائرة المراسم في الأمم المتحدة للتحقق من الإجراءات المتبعة للإبلاغ عن تغيير اسم دولة، في حال حدث التغيير. لكننا لم نستقبل أي طلبات رسمية حتى الآن”.

وصف البلاد بكل اللغات

وانطلقت في ديسمبر/كانون الأول حملة لتغيير اسم تركيا بعد أن طلب الرئيس “رجب طيب أردوغان” من الجمهور استخدام اسم “Türkiye” لوصف البلاد في كل اللغات واعلن “أردوغان” : “اسم Türkiye هو بمثابة علامة تجارية شاملة لبلادنا في المحافل الوطنية والدولية. وهذا الاسم هو أفضل مُمثّل ومُعبِّر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي”. كما أوصى “أردوغان” الشركات في نفس المذكرة باستخدام عبارة “Made in Türkiye” بدلاً من “Made in Turkey” على سلعهم المخصصة للتصدير. كذلك أمر الوكالات الحكومية، كذلك، باستخدام الاسم الجديد في مراسلاتها بكافة اللغات، خاصةً مع المنظمات الدولية.

سوابق في تغيير الاسم

وفي عام 2016، اختصرت جمهورية التشيك اسمها بالإنجليزية إلى Czechia، لكن الاسم لم يحظ بشهرةٍ واسعة.

في حين غيّر المجلس العسكري اسم بورما إلى ميانمار في التسعينيات، ويُجادل البعض اليوم بأن استخدام الاسم الجديد هو دعمٌ صريح للجيش.