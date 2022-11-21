تركيا قد تنفذ عملية برية في سوريا

أشارت أنباء أوردتها أحدى الصحف إلى احتمالية قيام الجيش التركي بتنفيذ عملية برية بشمال سوريا.

وقالت الصحيفة: "خلال تنفيذ عملية مخلب السيف، تم تدمير 89 هدفا إرهابيا، وجرى خلال ذلك القضاء على عدد من الإرهابيين التابعين لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا)، بما في ذلك العديد من القادة رفيعي المستوى. وتعتبر العملية الخطوة الاولى في عملية برية محتملة في سوريا".

وفي سياق متصل سقطت 4 مقذوفات صاروخية بمنطقة زراعية في قضاء كاراكاميش بولاية غازي عنتاب التركية المحاذية للحدود السورية.

واتهمت السلطات التركية مقاتلون أكراد من شمال سوريا بإطلاقها.

وقال داود غل والي غازي عنتاب أن القذائف تم إطلاقها من شرقي نهر الفرات، دون أن يتسبب بخسائر مادية أو بشرية مشيرا إلى أن تركيا ردت بالمثل على مصادر النيران.