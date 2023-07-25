تركيا: مسلح يقتحم مستشفى ويصيب 5 أشخاص (فيديو)

تعرض مستشفى في مدينة ريزه التركية لحادث إطلاق نار مروع، حيث قام رجل مسلح بإطلاق النار من مسدسه على المتواجدين داخل المستشفى.

وذكرت وسائل الإعلام أن هذا الحادث أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، من بينهم رجلي شرطة وطبيبان ومريضان.

على الفور، قام المهاجم بمحاولة الفرار من المكان، إلا أن السلطات تمكنت من القبض عليه بسرعة.

وعلى الرغم من التدخل السريع للطواقم الطبية، إلا أن أحد الجرحى ما زال في حالة حرجة.

وتعمل الشرطة حالياً على التحقيق في دوافع المهاجم وملابسات الحادث الذي أثار رعبًا وهلعًا بين زوار وموظفي المستشفى.

