فيديو مؤثر للملكة رانيا يلقى تفاعلا كبيرا على التواصل الإجتماعي

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر للملكة رانيا العبدالله، وهي تعبّر عن مشاعرها الصادقة تجاه زوجها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

ويظهر الفيديو الملكة رانيا وهي تلقي كلمات مؤثرة أمام الملك وحضور رسمي، حيث أبدت مدى حبّها وتقديرها للعاهل الأردني.

وعلى الرغم من أن الفيديو يعود لفترة سابقة، إلا أنه لم يفت الفرصة على الجمهور لإعادة نشره ومشاركته بكثافة عبر منصات التواصل.

وتفاعل المغردون والمستخدمون بشكل لافت، مشيرين إلى العلاقة المتينة التي تربط الملكة رانيا بزوجها الملك عبدالله، واصفين إياها بأنها من العلاقات النموذجية والمثالية في عالم السياسة والحكم.

الملكة رانيا تُعبر عن محبتها لزوجها الملك عبدالله بكلمات مؤثرة🥺❤️ pic.twitter.com/de9vgef1nD — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 25, 2023

وفي الفيديو، استعرضت الملكة رانيا مواقف مؤثرة تجاه زوجها، حيث قالت: "حين تعثرت، وجدت يدك تساندني.. وأنا محظوظة بأنني وجدت ذلك الشخص الذي هو الأقرب لي. ولي الشرف بأن أكون رفيقة دربه".

وتابعت بكلمات مليئة بالمحبة: "أعلم أنك لا تنتظر أبدًا كلمة شكر، ومع ذلك أشكرك سيدي".

وأثار الفيديو موجة من التعليقات الإيجابية التي أشادت بالحب والترابط القوي بين الزوجين الملكيين.

في يوم 10 يونيو/حزيران عام 1993، أحتفل الأردنيون بحفل زفاف الملك عبدالله والملكة رانيا، وكان هذا الحدث السعيد عيدًا وفرحة للجميع، وتعرف الملك عبدالله على الملكة رانيا في حفل عشاء خاص أُقيم في يناير من نفس العام، وكان الملك عبدالله آنذاك أميرًا وهو الابن البكر للملك الأردني الراحل حسين.

ولدت الملكة رانيا في الكويت ونشأت هناك، قبل أن تنتقل مع عائلتها من أصول فلسطينية إلى الأردن خلال حرب الخليج، ودرست تخصص إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وعملت في بنك في عمان، ومن ثم في شركة حيث قابلت خطيبها الأمير عبدالله، وكانت الأميرة عائشة صديقة مشتركة بينهما.

واحتل حفل الزفاف عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم؛ حيث كسرت الملكة رانيا التقاليد من خلال عدم ارتداء التاج، واختيار تكريم جذورها المتواضعة بدلاً من اختيار تزيين نفسها بالمجوهرات.

لدى الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا 4 أبناء هم: الأمير حسين والأميرة إيمان والأميرة سلمى والأمير هاشم.

