تركيا: مقتل مسؤولة المخابرات في "العمال الكردستاني" شمال العراق

لقيت مسؤولة المخابرات في حزب العمال الكردستاني، فاطمة أونور، مصرعها في عملية نفذتها الاستخبارات التركية، شمال العراق.

وأكدت السلطات التركية، مقتل المسؤولة الكردية، القيادية في تنظيم "بي كي كي"، في عملية استخبارية، دون تقديمها مزيدا من التفاصيل، بحسب وكالة الأناضول.

وكانت القوات التركية، قد أطلقت في أبريل/نيسان الماضي، عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​"، في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، ضد المسلحين الأكراد، في إقليم كردستان شمال العراق.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قد صرح سابقا، بأن بلاده مصممة على ابقاء حدودها آمنة، عبر العمليات العسكرية.

وقال: "مصممون على جعل كل شبر من بلدنا آمنا عبر عمليات مكافحة الإرهاب بدءا من خارج الحدود".

وتنفذ القوات التركية، منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني ، عمليات عسكرية جوية تستهدف مواقع ومقرات القوات الكردية في شمال العراق وسوريا، عقب التفجير الذي وقع في مدينة اسطنبول، وذهب ضحيته 6 قتلى و 81 مصابا.