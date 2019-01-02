السعوديه: تعيين تركي الدخيل سفيرا بأبو ظبي

أكدت وسائل إعلام سعودية، تعيين مدير قناة "العربية" السابق تركي الدخيل، سفيرا للمملكة في الإمارات.

وقالت صحيفة "إيلاف" الإلكترونية، المملوكة من الصحفي عثمان العمير، والمقربة من دوائر صنع القرار بالرياض، قرار تعيين الدخيل سفيرا.

كما أكد الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، المقرب بدوره من سلطات بلاده، أن الدخيل سيخلف محمد بن عبدالرحمن البشر بمنصب سفير الرياض في أبو ظبي.

وكان موقع "إرم" الإماراتي، نقل عن مصادر تأكيدها خبر تعيين الدخيل، في الوقت الذي لم يصدر فيه عن الحكومة السعودية أي قرار رسمي.

وأجرى العاهل السعودي سلسلة من التغييرات الحكومية التي طالت مناصب مهمة حول ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واستهدفت أبرز رجاله في السلطة، دون أن تمس مناصبه.