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ترمب يتعهد بالقضاء على داعش نهائيا قبل الانسحاب "بهدوء" من سورية

ترمب يتعهد بالقضاء على داعش نهائيا قبل الانسحاب "بهدوء" من سورية
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