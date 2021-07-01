تزاحم على الوقود يخلف 12 جريحاً في لبنان

أصيب 12 شخصاً مساء الأربعاء بجروح في مواجهات عنيفة وقعت بين مواطنين في جنوب لبنان أثناء التزاحم على تعبئة الوقود.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن “إشكالا وقع في محطة للوقود في بلدة دير الزهراني (جنوب) استخدمت فيه السكاكين والعصي واسفر عن سقوط 12 جريحا”.

وذكرت الوكالة أن الإشكال سببه الخلاف على أفضلية تعبئة البنزين.

ومنذ أسابيع يعاني اللبنانيون من فقدان الوقود في بلادهم، ما تسبب بإغلاق معظم المحطات، أما القليل منها الذي بقي مفتوحاً فيشهد طوابير انتظار طويلة.

ونتيجة ذلك ازدادت في الآونة الأخيرة الإشكالات بين الناس على محطات الوقود ما دفع ببعض أصحابها إلى مناشدة القوى الأمنية للتدخل من أجل ضبط الوضع وعدم فقدان السيطرة.

والثلاثاء أعلنت وزارة الطاقة خفض الدعم على استيراد الوقود ورفع أسعاره بنسبة 35 % إلا أنه لا يزال غير متوافر في معظم المحطات.

ويعاني مصرف لبنان المركزي تدهورا غير مسبوق في احتياطي العملات الأجنبية، وشحاً في النقد المخصص للاستيراد، ما دفعه أكثر من مرة إلى الطلب من الحكومة وضع خطة لتخفيف الدعم.

وبشكل عام يعاني لبنان منذ أواخر 2019 أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى تدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وتضخم مالي، وارتفاع معدلات الفقر بشكل قياسي. (الأناضول)