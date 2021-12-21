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تزايد نشاط الإرهابيين في سوريا يثير قلق روسيا

منشور 21 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 04:33
ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا
ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا

كشف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، ان الجماعات الإرهابية كثفت نشاطاتها في جميع أنحاء سوريا عمليا، وليس فقط في شمال البلاد.

وأضاف لافرنتييف للصحفيين: "لا يمكن إلا أن يثير القلق، تزايد نشاطات الجماعات الإرهابية مؤخرا - ليس فقط في شمال سوريا، بل عمليا في جميع أنحاء البلاد".

وأشار لافرنتييف أيضا إلى أن هذا التزايد والتكثيف يشمل أيضا عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر المبعوث الروسي، أنه يأمل في أن يناقش بالتفصيل خيارات تعزيز مكافحة الجماعات الإرهابية، وتوحيد جهود جميع الأطراف المعنية في ذلك.

في 21 ديسمبر، بدأت في نور سلطان مفاوضات صيغة "أستانا" للتسوية في سوريا. وتشارك في هذه المشاورات التي ستستمر يومين، وفود من الدول الضامنة - إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة والأمم المتحدة.

 

كلمات دالة:ألكسندر لافرينتيفروسياسوريا

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