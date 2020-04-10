  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. تسجيل سادس وفاة بكورونا في البحرين

تسجيل سادس وفاة بكورونا في البحرين

منشور 10 نيسان / أبريل 2020 - 04:07
ارشيف

أعلنت وزارة الصحة البحرينية الجمعة، تسجيل سادس وفاة بكورونا في عموم البلاد.

وأوضحت الوزراة، في بيان، أن الوفاة الجديدة تعود لبحريني يبلغ من العمر 63 عاما، عائد من إيران، وكان يعاني أمراضا مزمنة.

وأضافت أنه "تم تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 8 حالات قادمة من الخارج، و18 حالة مخالطة لحالات قائمة، لترتفع إجمالي الإصابات في المملكة لـ917 إصابة".

وأوضحت الوزارة أنها سجلت تعافي 11 مريضا من كورونا، ليصل الإجمالي 530 حالة حتى الآن.

والمتوفون والمتعافون محسوبون ضمن إجمالي الإصابات.
 


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...