تسجيل سادس وفاة بكورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية الجمعة، تسجيل سادس وفاة بكورونا في عموم البلاد.

وأوضحت الوزراة، في بيان، أن الوفاة الجديدة تعود لبحريني يبلغ من العمر 63 عاما، عائد من إيران، وكان يعاني أمراضا مزمنة.

وأضافت أنه "تم تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 8 حالات قادمة من الخارج، و18 حالة مخالطة لحالات قائمة، لترتفع إجمالي الإصابات في المملكة لـ917 إصابة".

وأوضحت الوزارة أنها سجلت تعافي 11 مريضا من كورونا، ليصل الإجمالي 530 حالة حتى الآن.

والمتوفون والمتعافون محسوبون ضمن إجمالي الإصابات.

