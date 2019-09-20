تسجيل صوتي لبن علي.. ونقل جثمانه لدفنه وفق وصيته

أعلن منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي المخلوع الراحل، زين العابدين بن علي، أنه يجري نقل جثمان الأخير إلى مكان محدد وذلك تلبية لوصيته الأخيرة.

وبحسب ما نشره محامي بن علي، على صفحته الرسمية، فإنه يجري اليوم الجمعة، نقل جثمان الرئيس المخلوع بعد الثورة التونسية، إلى "مكة المكرمة لدفنه هناك مثلما أوصى".

وسيتم نقل الجثمان من جدة إلى مكة المكرمة، على أن تتم مراسم الدفن، الجمعة.

وكشف المحامي عن تسجيل صوتي تركه بن علي، وقال إنه للشعب التونسي، وأنه أوصى بأن تنشر بعد وفاته.

وكان المحامي منير بن صالحة، قد أعلن في وقت سابق الخميس، عن وفاة بن علي.

وقبلها، كان بن صالحة أول من كشف عن تدهور الوضع الصحي لموكله بن علي، ودخوله المستشفى الأسبوع الماضي.

