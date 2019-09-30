تسريب صور من داخل المنزل الذي قتل فيه حارس الملك سلمان (شاهد)

نشرت حسابات سعودية، صورا قالت إنها من داخل المنزل الذي قتل فيه الحارس الشخصي للملك سلمان، اللواء عبد العزيز الفغم، فجر الأحد، في مدينة جدة.

وتظهر الصور آثار الدماء التي لطخت أرضية المنزل، إضافة إلى وجود رصاصات اخترقت أحد الأبواب الداخلية للبيت الذي تعود ملكيته إلى صديق مشترك بين الفغم وقاتله، بحسب مواقع سعودية.

ويقع المنزل الذي أصيب فيه شخصان آخران، في حي الشاطئ، بمدينة جدة، غربي المملكة.

وقالت السلطات السعودية إن قاتل الفغم، هو ممدوح بن مشعل آل علي، وهو نجل عضو سابق في مجلس الشورى.

وشيع جثمان الفغم، بعد صلاة العشاء من المسجد الحرام، بحضور قائد الحرس الملكي، الفريق أول سهيل المطيري، وضباط كبار في الحرس.