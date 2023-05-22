تسريب فيديو لحفل زواج نجل قاديروف

إحتفل الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، بزفاف نجله أحمد البالغ من العمر 17 عامًا، من تاميلا محمدوفا حيث اقام له حفل زفاف اسطوري تفرغ له على الرغم من تركيزه على تطورات جبهات القتال في اوكرانيا والتي تشارك فيها قواته بفعالية وشكل رئيسي

وعلى الرغم من مرور نحو شهرين على حفل الزفاف، الا ان التسريبات بدات تخرج الى العلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وأقيم الاحتفال الكبير في العاصمة الشيشانية، غروزني، وسارت سيارات فارهة مصحوبة برجال الامن والمخابرات على شارع فارغ حيث تم اخلاء الطريق من المارة والسيارات وكانت الاجراءات الامنية واضحة للعيان خاصة المروحيات التي حلقت فوق مكان الحفل



وفرضت السلطات تعليمات صارمة على الحضور الذين تلقو رقاع الدعوة وعددهم محدود ، اهمها عدم استخدام السلاح واطلاق النار تعبيرا عن الفرحة بالحفل والمناسبة

وبالطبع كانت الاجواء شيشانية خالصة حيث رقص الحضور والعروسين الرقصات الشيشانية المحببة فيما صفق الرئيس الشيشاني طويلا



