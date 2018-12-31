تسريح دفعة جديدة كبيرة من العسكريين السوريين

عناصر من الجيش السوري

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا، اليوم الثنين، أمرا ينهي الاحتفاظ بالعسكريين الذي تم سوقهم عام 2010.

وتشمل هذه القرارات، حسب وكالة "سانا" السورية الرسمية، أمرا إداريا ينهي الاحتفاظ لصف الضباط المجندين الدورة 103 الذين تم سوقهم في 21 نوفمبر من العام 2010.

كما ينهي الأمر الإداري الذي أصدرته القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة الاحتفاظ للأفراد المجندين سوق 22 مايو2010 وما قبله.

الأمر الإداري الصادر عن القيادة العامة للجيش ينهي أيضا الاحتفاظ للأفراد المجندين سوق 21 سبتمبر 2010، بالإضافة إلى الاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين الملتحقين قبل 1يوليو 2012.

وأوضحت الوكالة أن الأمر يطبق اعتبارا من تاريخ 2 يناير 2019 ويستبعد منه كل من لديه فرار أو خدمة مفقودة تتجاوز 30 يوما.

وأتاح الأمر الإداري استبقاء من يرغب بالاستمرار بالخدمة الاحتياطية بناء على طلبه على أن تكون خدمته في التشكيلات المقاتلة حصرا.