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زلزال في الفلبين بقوة 7.2 درجة وتحذيرات من أمواج تسونامي
زلزال في الفلبين بقوة 7.2 درجة وتحذيرات من أمواج تسونامي
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نشر 29 كانون الأول/ديسمبر 2018 - 04:33 بتوقيت جرينتش
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زلزال في الفلبين بقوة 7.2 درجة وتحذيرات من أمواج تسونامي
زلزال في الفلبين بقوة 7.2 درجة وتحذيرات من أمواج تسونامي
يتبع..
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2.5
Select rating
Poor
Okay
Good
Great
Awesome
Tweet
التعليقات (0)
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غوغل بلس
لينكد إن
بينترست
ديليشوس
ستامبل ابون
ديغ
ريديت
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